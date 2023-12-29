Росіяни продали «ЛНР» неперевірену вакцину від ковіду

Партію вакцини «Конвасел» , розробленої Петербурзьким інститутом вакцин і сироваток ФМБА Росії, до закінчення клінічних випробувань продали в «ЛНР», де бюджетників вже змушують щеплюватися нею від ковіду. Про це пише The Insider.



Як повідомила окупаційна влада, у «ЛНР» закупили майже 178 тисяч доз вакцини. За словами джерела у фарміндустрії, насамперед нею змушують щеплюватися вчителів.



«Конвасел» ще не пройшов клінічних випробувань, але вже був включений МОЗ РФ до рекомендацій щодо профілактики КОВІД-19. Проведення ІІ/ІІІ фази клінічного дослідження має тривати до 2026 року.



«"Особливі території" мають свій режим фінансування, і туди стікаються бюджети, яких немає в інших регіонах. Продавати туди вигідно, хоч і важко, багатьом доводиться робити прокладки, але через те, що там багато грошей, витрачають компанії до 30 відсотків ресурсів своїх продавців на роботу з ними. ФБА просто знайшли спосіб продати вакцину, яка не йде в Росії, а чиновник на місці нагнув вчителів, щоб витратити вакцину, відзвітувати та виправдати покупку», — пояснило джерело у фарміндустрії.

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Джерело наголосило також, що гострої потреби у вакцинації від ковіду зараз не спостерігається, випадки захворювання — поодинокі, судячи з відомостей із деяких районних управлінь охорони здоров'я «ЛНР», які є у його розпорядженні.

Фото: Telegram

Вакцину «Конвасел» зареєстрували у березні 2022 року. Вона відрізняється від аналогічних препаратів тим, що містить не S-білок (spike), а N-білок коронавірусу, який мутує значно повільніше, але й імуногенність вакцини до нього має бути нижчою.



Як пояснив The Insider вірусолог, професор Університету Джорджа Вашингтона Костянтин Чумаков, «теоретично ця вакцина не позбавлена сенсу», але практично - про її ефективність нічого не відомо, оскільки вона так і не пройшла випробувань і про неї немає жодних публікацій.