В Белгородской области нанесен удар по военной базе с горючим. Об этом сообщает Telegram-канал Досье шпиона.

В сети сообщили об ударе по военной базе с горючим в Белгородской области

Отмечается, что удар был нанесен 1 января 2024 года, около 8 утра.

«Был нанесен удар по базе материально-технического обеспечения одного из подразделений 1-й Танковой Армии, расположенный на территории бывшего с/х предприятия в Шебекинском районе, Белгородской области», — говорится в сообщении.

Основной удар пришелся на помещение склада горюче-смазочных материалов. Оттуда огонь быстро распространился на соседнее здание, где находилась на ремонте автомобильная техника (Уралы, ГАЗ-66).

Вследствие удара, полностью выгорело несколько единиц автомобильной техники. 8 военнослужащих, которые находились на складе ГСМ, получили ожоговые ранения различной степени тяжести. Один позднее скончался вследствие полученных травм в Шебекинской больнице.

Удар наносился с применением FPV-дронов.