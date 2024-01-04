У Білгородській області завдано удару по військовій базі з пальним. Про це повідомляє Telegram-канал Досьє шпигуна.

У мережі повідомили про удар по військовій базі з пальним у Білгородській області

Зазначається, що удару було завдано 1 січня 2024 року, близько 8 ранку.

"Було завдано удару по базі матеріально-технічного забезпечення одного з підрозділів 1-ї Танкової Армії, розташованого на території колишнього с/г підприємства в Шебекінському районі, Білгородської області", - йдеться в повідомленні.

Основний удар припав на приміщення складу паливно-мастильних матеріалів. Звідти вогонь швидко поширився на сусідню будівлю, де на ремонті була автомобільна техніка (Урали, ГАЗ-66).

Внаслідок удару повністю вигоріло кілька одиниць автомобільної техніки. 8 військовослужбовців, які перебували на складі ПММ, отримали опікові поранення різного ступеня важкості. Один пізніше помер унаслідок отриманих травм у Шебекінській лікарні.

Удар наносився із застосуванням FPV-дронів.