Армія РФ готується до оборони Криму — АТЕШ

Збройні сили Російської Федерації готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у партизанському русі АТЕШ.

«Окупанти готуються до оборони Криму!» — йдеться у повідомленні.

Українське підпілля зазначило, що протягом місяця фіксує системні зусилля супротивника підготуватись до оборони півострова. Йдеться про: створення вогневих точок; спорудження нових фортифікаційних споруд та зміцнення старих; створення «тероборони»; посилення патрулів.

Партизани зазначили, що російські військові серйозно сприймають можливість українських військових підійти до півострова — ЗСУ відокремлює від мети лише 65 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що росіяни розмістили в окупованому Севастополі станцію радіолокації «Небо-М». Підпільники виявили її.