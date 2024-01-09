У Рубіжному на окупованій Луганщині досі не знешкодили російську авіабомбу

У Рубіжному на окупованій Росією території Луганської області досі не знешкодили російську авіабомбу, яка впала 8 січня. Знешкодження перенесли на 14:00 за московським часом (13:00 за Києвом) 9 січня.



Про це пише проросійський паблік «Лисичанськ — перемога за нами» у «ВКонтакті» із посиланням на місцевих жителів.

Паблік окупованого Лисичанська. Фото: Вконтакте

Під евакуацію підпадають райони на вулицю Леніна включно і до вулиці Миру.



«Виселили будинки, де райдуга та поруч. Сказали, вибухова хвиля пройде до 8-ї школи», — зазначається у повідомленні.



Саме місто закрите силовиками. Світла, газу, води може бути до трьох днів. При цьому у Рубіжному морози до -17.



Як повідомлялося, вчора в Рубіжному відбулося «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250» ВКС РФ.