В РФ заявили об атаке семи дронов: детали

Сегодня днем, 9 января, над тремя областями РФ силы противовоздушной обороны якобы сбили семь дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



«Около 15:00 и 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку семи БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотные летательные аппарат уничтожен над территорией Брянской (1 дрон), Курской (4 дрона), Орловской областей (2 дрона).

Напомним, 9 января дрон-камикадзе попытался атаковать территорию нефтебазы «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице в городе Орле.



