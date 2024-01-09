У Росії заявили про атаку семи дронів: деталі

Сьогодні вдень, 9 січня, над трьома областями Росії сили протиповітряної оборони нібито збили сім дронів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Росії.



«Близько 15:00 та 16:30 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку семи БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської (1 дрон), Курської (4 дрони), Орловської областей (2 дрони).

Нагадаємо, 9 січня дрон-камікадзе спробував атакувати територію нафтобази «Орелнафтопродукт» на Семінарській вулиці у місті Орлі.



