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Армія РФ завдала 25 авіаударів на Таврійському напрямку

10 січня 2024, 09:48

Армія РФ завдала 25 авіаударів на Таврійському напрямку

У зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойові зіткнення і здійснив 705 артобстрілів. Про це написав у своєму Telegram генерал Олександр Тарнавський.

«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та здійснюють активні дії на певних напрямках», — додав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Таврія».

За даними Тарнавського, загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 людина і 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БпЛА та 7 автомобілів.

Нагадаємо, під час розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану важку вогнеметну систему РФ ТОС-1А «Солнцепьок» та скоригував удар HIMАRS по ній.

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