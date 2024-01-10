Армія РФ завдала 25 авіаударів на Таврійському напрямку

У зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойові зіткнення і здійснив 705 артобстрілів. Про це написав у своєму Telegram генерал Олександр Тарнавський.



«Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону та здійснюють активні дії на певних напрямках», — додав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Таврія».



За даними Тарнавського, загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 людина і 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БпЛА та 7 автомобілів.



Нагадаємо, під час розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив замасковану важку вогнеметну систему РФ ТОС-1А «Солнцепьок» та скоригував удар HIMАRS по ній.