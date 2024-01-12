Через «Дію» уже перерегистрировали более 5 тысяч транспортных средств

Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что более пяти тысяч транспортных средств граждане перерегистрировали через приложение «Дія».



Эту услугу МВД Украины запустило 20 декабря в сотрудничестве с Минцифрой.



«Минимум бюрократии. Уменьшение коррупционных рисков, ведь проверка автомобилей и пользователей осуществляется автоматически. Быстро и удобно. Заботимся о комфорте граждан», — подчеркнул Министр.



Отмечается, что договоры купли-продажи заключаются прямо в смартфоне. Услуга доступна для переоформления легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.



Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину водителям разрешали пересекать границу даже без наличия некоторых документов.