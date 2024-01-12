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Через «Дію» вже перереєстрували понад 5 тисяч транспортних засобів

12 січня 2024, 10:59

Через «Дію» вже перереєстрували понад 5 тисяч транспортних засобів

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що понад п'ять тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через додаток «Дія».

Цю послугу МВС України запустило 20 грудня у співпраці з Мінцифрою.

«Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка автомобілів та користувачів здійснюється автоматично. Швидко і зручно. Дбаємо про комфорт громадян», — наголосив Міністр.

Зазначається, що договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні. Послуга доступна для переоформлення легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну водіям дозволяли перетинати кордон навіть без деяких документів.

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