Через «Дію» вже перереєстрували понад 5 тисяч транспортних засобів

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що понад п'ять тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через додаток «Дія».



Цю послугу МВС України запустило 20 грудня у співпраці з Мінцифрою.



«Мінімум бюрократії. Зменшення корупційних ризиків, адже перевірка автомобілів та користувачів здійснюється автоматично. Швидко і зручно. Дбаємо про комфорт громадян», — наголосив Міністр.



Зазначається, що договори купівлі-продажу укладаються прямо у смартфоні. Послуга доступна для переоформлення легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.



Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну водіям дозволяли перетинати кордон навіть без деяких документів.