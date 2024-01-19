Борис Джонсон поддерживает Трампа как следующего президента США — СМИ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента США, заявив, что политик может быть «именно тем, что нужно миру», если Трамп поддержит Украину. Об этом он написал в колонке у Daily Mail в пятницу, 19 января, сообщило американское издание Politico.

«Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что он это сделает — президентство Трампа может стать большой победой для мира», – заявил Джонсон.

По словам бывшего премьера Британии, «миру нужен лидер, чья готовность применить силу и абсолютная непредсказуемость является главным сдерживающим фактором для врагов Запада». Джонсон назвал Трампа «горячим сторонником свободных рынков и капитала, который заинтересован в надлежащем соглашении о свободной торговле с Великобританией».

«Трамп — ваш человек», — подчеркнул политик.

Джонсон напомнил, что Трамп был первым президентом США, вступившимся за Украину, предоставив ей в 2018 году противотанковое оружие Javelin, которое стало решающим в битве за Киев.

Как известно, 15 января Трамп одержал победу на первых республиканских президентских праймеризах в Айове.