Борис Джонсон підтримує Трампа як наступного президента США — ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа як наступного президента США, заявивши, що політик може бути «саме тим, що потрібно миру», якщо Трамп підтримає Україну. Про це він написав у колонці у Daily Mail у п'ятницю, 19 січня, повідомило американське видання Politico.

«Ми всі маємо подорослішати і звикнути до цієї перспективи. Якщо він вчинить правильно і підтримає українців, а я вірю, що він це зробить, президентство Трампа може стати великою перемогою для світу», – заявив Джонсон.

За словами колишнього прем'єра Британії, «світу потрібен лідер, чия готовність застосувати силу та абсолютна непередбачуваність є головним стримуючим фактором для ворогів Заходу». Джонсон назвав Трампа «гарячим прихильником вільних ринків та капіталу, який зацікавлений у належній угоді про вільну торгівлю з Великобританією».

«Трамп — ваша людина», — підкреслив політик.

Джонсон нагадав, що Трамп був першим президентом США, який вступив за Україну, надавши їй у 2018 році протитанкову зброю Javelin, яка стала вирішальною у битві за Київ.

Як відомо, 15 січня Трамп здобув перемогу на перших республіканських президентських праймеризах в Айові.