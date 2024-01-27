На Донбассе оккупанты предлагают гуманитарку в обмен на получение партбилетов — ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Донецкой области обещают выдавать гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет «Единой России», сообщает Центр национального сопротивления.

«Оккупанты создали на ВОТ гуманитарный кризис, где у людей нет денег на проживание и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим. В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию международного преступника Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Сообщается, что «это необходимо для «выборов президента России».

«По логике оккупантов, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках», — говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что все организаторы выборов будут нести за это ответственность.

Ранее сообщалось, что Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимизировать свой контроль над ними. Россияне ищут фейковых наблюдателей, чтобы осуществить процедуру.