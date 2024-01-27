На Донбасі окупанти пропонують гуманітарку в обмін на отримання партквитків — ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Донецької області обіцяють надавати гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток «Єдиної Росії», повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти створили на ТОТ гуманітарну кризу, де люди не мають грошей на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежить. Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії міжнародного злочинця Володимира Путіна», — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що це необхідно для «виборів президента Росії».

«За логікою окупантів, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях», — йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву зазначає, що всі організатори виборів нестимуть за це відповідальність.

Раніше повідомлялося, що Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоби легітимізувати свій контроль над ними. Росіяни шукають фейкових спостерігачів, щоб здійснити процедуру.