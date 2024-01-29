У Білгородській області РФ з літаків впали авіабомби: близько 150 жителів евакуювали

З російськіх літаків впали дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області РФ, мешканців прилеглих сіл евакуювали. Про це повідомляє ASTRA.



Як зазначається, 27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постників Корочанського району. Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району.

У першому випадку евакуацію вирішили не проводити. У другому випадку російська влада вирішила евакуювати близько 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби. За даними видання, внаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав.



Крім того, 21 січня ФАБ-250 упала в районі хутора Іонівка, частково пошкодивши місцеву дамбу.



Нагадаємо, у селі Яблонове у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76.