В Донецке пикап насмерть сбил двух пешеходов. За рулем, скорее всего, был российский военный

ДТП в Донецке. Кадр из видео

Два пешехода погибли в результате ДТП в Калининском районе оккупированного Россией Донецка сегодня утром. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Пикап Great Wall, ехавший по бульвару Шахтостроителей от проспекта Ильича в направлении проспекта Мира, по предварительной версии «полиции», проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, двигавшимся по бульвару Шевченко.



После столкновения внедорожник в неуправляемом состоянии продолжил движение и совершил наезд на двух стоящих на тротуаре пешеходов. От полученных травм пешеходы скончались на месте, 73-летняя женщина — пассажир автомобиля ВАЗ получила травмы.

У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий https://t.co/RpZ2kCbI4M pic.twitter.com/0adPQaiKOv — Новини Донбасу (@novostidnua) January 29, 2024

В местных чатах пользователи предполагают, что за рулем пикапа был российский военнослужащий. Люди отмечают, что военные часто не соблюдают правила дорожного движения и становятся участниками аварий.