ДТП у Донецьку. Кадр із відео

Два пішоходи загинули внаслідок ДТП у Калінінському районі окупованого Росією Донецька сьогодні вранці. Про це повідомляє «МВС ДНР».



Пікап Great Wall, що їхав по бульвару Шахтобудівників від проспекту Ілліча у напрямку проспекту Миру, за попередньою версією «поліції», проїхав на червоне світло і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107, що рухався бульваром Шевченка.



Після зіткнення позашляховик у некерованому стані продовжив рух і здійснив наїзд на двох пішоходів, що стояли на тротуарі. Від отриманих травм пішоходи померли на місці, 73-річна жінка — пасажир автомобіля ВАЗ отримала травми.

У Донецьку пікап на смерть збив двох пішоходів. За кермом, швидше за все, був російський військовий https://t.co/RpZ2kCbI4M pic.twitter.com/0adPQaiKOv — Новини Донбасу (@novostidnua) January 29, 2024



У місцевих чатах користувачі припускають, що за кермом пікапа був російський військовослужбовець. Люди зазначають, що військові часто не дотримуються правил дорожнього руху та стають учасниками аварій.