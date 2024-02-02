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Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Боргом вопрос депортации украинских детей Россией

02 февраля 2024, 21:15

Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Боргом вопрос депортации украинских детей Россией

Зеленский провел встречу с главой ОБСЕ. Фото: сайт президента Украины Зеленский провел встречу с главой ОБСЕ. Фото: сайт президента Украины

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и действующего главы ОБСЕ Иена Борга, на которой обсудили вопрос депортации украинских детей россиянами. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

«Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ сфокусировала внимание на возвращении незаконно депортированных детей и помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть детей домой. Считаю, что это самое важное», — отметил Зеленский.

В свою очередь, глава ОБСЕ заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом для ОБСЕ.

Отметим, что Украина заявила о почти 20 тысячах случаев незаконной депортации детей в РФ. Сейчас украинская сторона собирает все необходимые доказательства данных преступлений для ООН.

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