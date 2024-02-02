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Зеленський обговорив із головою ОБСЄ Боргом питання депортації українських дітей Росією

02 лютого 2024, 21:15

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ Боргом питання депортації українських дітей Росією

Зеленський провів зустріч із головою ОБСЄ. Фото: сайт президента України Зеленський провів зустріч із головою ОБСЄ. Фото: сайт президента України

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та чинного голови ОБСЄ Ієна Борга, на якій обговорили питання депортації українських дітей росіянами. Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

«Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей та допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше», - зазначив Зеленський.

У свою чергу глава ОБСЄ запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом для ОБСЄ.

Зазначимо, що Україна заявила про майже 20 тисяч випадків незаконної депортації дітей до РФ. Наразі українська сторона збирає всі необхідні докази цих злочинів для ООН.

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