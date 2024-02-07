«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей

На окупованій території Донецької області за середу, 7 лютого, кілька людей отримали поранення внаслідок бойових дій. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



Внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника у Петрівському районі окупованого Донецька поранення середнього ступеня тяжкості отримали п'ять співробітників місцевої рятувальної служби.



Внаслідок обстрілу окупованого Комсомольського Волноваського району тяжко поранено 61-річного чоловіка.



Пошкоджено три житлові будинки в Петрівському районі, спорткомплекс та ясла-садок у Червоногвардійському районі Макіївки, також пошкодження отримав пожежний автомобіль.