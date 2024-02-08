Росія атакувала «шахедами» Миколаїв: внаслідок влучання виникла пожежа в житловому секторі та на спортивному об'єкті

Атака «шахедів» на Миколаїв. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі РФ атакувала Миколаїв за допомогою БПЛА, внаслідок нападу було пошкоджено приватний житловий сектор, там виникла пожежа, також сталася часткова руйнація та пожежа на спортивному інфраструктурному об'єкті. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.







«Займання оперативно загасили. Травмованих немає. Додатково працювали аварійні служби міста. У ніч на 8 лютого силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три БПЛА типу Shahed 131/136», - зазначили рятувальники.



За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, підрозділами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. Також пошкодження отримали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури.



Повітряне командування «Південь» підтвердило, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено 8 БпЛА Shahed-136/131, з яких п'ять на Одещині та три на Миколаївщині.



Нагадаємо, в ніч проти 8 лютого противник завдав удару 17 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим.