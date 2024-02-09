Украинских военнопленных в сбитом Ил-76 не было — секретарь СНБО

На борту упавшего самолета Ил-76 не было украинских военнопленных, однако в Украине нет точной информации, живы ли пока пленные, которых должны были обменять в тот день. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Бабель.



«Были там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — отметил он.



Данилов уверен, что в РФ воспользовались бы этой ситуаций, если бы на борту были украинские военнопленные.



«Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка», — резюмировал он.



Напомним, 24 января в селе Яблоново в Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. Россия обвинила Украину в сбитии самолета.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, транспортировавшихся в Белгородскую область для обмена, а также 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих.



Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными также призвал воздержаться от распространения непроверенной информации в связи с распространением российскими пропагандистскими ресурсами заявлений о падении в РФ военно-транспортного самолета, якобы перевозившего украинских военнопленных.



В Главном управлении разведки Украины считают, что Россия могла действовать с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.