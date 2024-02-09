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Українських військовополонених у збитому Іл-76 не було — секретар РНБО

09 лютого 2024, 12:58

Українських військовополонених у збитому Іл-76 не було — секретар РНБО

На борту літака Іл-76, що впав, не було українських військовополонених, проте в Україні немає точної інформації, чи живі поки що полонені, яких мали обміняти того дня. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Бабель.

«Були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ні. Говорю це на основі того досвіду, який ми мали після Тегерана, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі було б у значній кількості», — зазначив він.

Данілов упевнений, що в РФ скористалися б цією ситуацією, якби на борту були українські військовополонені.

«Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так кричав, і вони б усе це показували. Їм нічого показати, бо якби це сталося насправді, це була б зовсім інша картинка», — резюмував він.

Нагадаємо, 24 січня у селі Яблонове у Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росія звинуватила Україну у збитті літака.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що на борту Іл-76 знаходилися 65 українських військовополонених, які транспортувалися до Білгородської області для обміну, а також 6 членів екіпажу літака та 3 супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також закликав утриматися від поширення неперевіреної інформації через поширення російськими пропагандистськими ресурсами заяв про падіння в РФ військово-транспортного літака, який нібито перевозив українських військовополонених.

У Головному управлінні розвідки України вважають , що Росія могла діяти з метою дестабілізації ситуації в Україні та ослаблення міжнародної підтримки нашої держави.

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