Украина переходит на новый этап войны против РФ — Сырский

Украинские военные перешли на новый этап ведения войны против Российской Федерации. Его цель – истощить противника. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью для ZDF.

При этом, Сырский заявил, что Украина не может позволить себе действовать аналогично РФ и не ценить жизнь украинцев.

«Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, содержание подготовленных рубежей обороны», - сказал он.

Сырский заметил, что эта война переходит в новую стадию — на поле боя повышается значение технологического прогресса.