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Україна переходить на новий етап війни проти РФ - Сирський

13 лютого 2024, 18:53

Україна переходить на новий етап війни проти РФ - Сирський

Українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти Російської Федерації. Його мета – виснажити противника. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для ZDF.

При цьому Сирський заявив, що Україна не може дозволити собі діяти аналогічно РФ і не цінувати життя українців.

«Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші зміцнення, наші переваги в технічному плані, у плані безпілотної авіації, РЕБ, утримання підготовлених рубежів оборони», - сказав він.

Сирський зауважив, що ця війна перетворюється на нову стадію — на полі бою підвищується значення технологічного прогресу.

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