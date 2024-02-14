Большинство экипажа российского "Цезаря Куникова" не выжило – ГУР МОУ

БДК "Цезарь Куников" Фото: сайт ЧФ РФ

Большинству экипажа российского большого десантного корабля «Цезарь Куников», который был уничтожен в Черном море, не удалось спастись. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в видео-комментарии журналистам.



«Все прошло по плану. Результативно. Вражеский корабль уничтожен и он не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект. По имеющейся информации, большинству экипажа БДК „Цезарь Куников“ не удалось спастись», — рассказал детали Юсов.



При этом, информация о точном количестве погибших на корабле уточняется.

Юсов также рассказал, что большой десантный корабль россиян был уничтожен примерно в 4 км от берега в районе Алупки.

ГУР МОУ сообщило об уничтожении крупного десантного корабля ЧФ РФ «Цезарь Куников» ночью 14 февраля.



«Цезарь Куников» − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Экипаж − 87 человек. Сообщается, что корабль может использоваться для постановок минных заграждений.