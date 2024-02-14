БДК «Цезар Куніков». Фото: сайт ЧФ РФ

Більшості екіпажу російського великого десантного корабля «Цезар Куніков», який було знищено у Чорному морі, не вдалося врятуватися. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у відео-коментарі журналістам.



«Все пройшло за планом. Результативно. Ворожий корабель знищений і він не підлягає відновленню. Разом із вантажем там був боєкомплект. За наявною інформацією, більшості екіпажу БДК „Цезар Куніков“ не вдалося врятуватися», — розповів Юсов.



При цьому інформація про точну кількість загиблих на кораблі уточнюється.



Юсов також розповів, що великий десантний корабель росіян було знищено приблизно за 4 км від берега в районі Алупки.



ГУР МОУ повідомило про знищення великого десантного корабля ЧФ РФ «Цезар Куніков» у Чорному морі вночі 14 лютого.



«Цезар Куніков» — це великий десантний корабель проекту 775. Його довжина — 112,5 м, ширина — 15 м, осаду — 3,7 м. Екіпаж — 87 осіб. Повідомляється, що корабель може використовуватися для постановки мінних загороджень.