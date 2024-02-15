Сенатор Ліндсі Грем, який симпатизував Україні, проголосував проти виділення Києву допомоги в 60 млрд доларів

Сенатор Ліндсі Грем, який активно підтримував Україну, проголосував проти виділення пакету допомоги Києву в 60 млрд доларів. Фото: ТСН

Сенатор Ліндсі Грем, який раніше активно підтримував допомогу Києву, проголосував проти виділення пакету допомоги Україні в 60 млрд доларів. Про це написало американське видання The Washington Post.

«Я розмовляв із президентом Трампом сьогодні, і він категорично проти цього пакету», — заявив Грем, виступаючи в Сенаті в неділю, наступного дня після того, як колишній президент заявив на мітингу, що дозволить росіянам робити з НАТО все, що вони захочуть. «Він вважає, що ми повинні зробити подібні пакети кредитом, а не подарунком», — сказав Грем.

Згідно з інформацією видання, риторика Грема змінилася після зустрічі з Трампом у Флориді у середині січня. Інсайдери стверджують, що ці зміни можуть бути пов'язані з можливим прагненням сенатора обійняти високу посаду в адміністрації Трампа у разі його повторного обрання. Також є чутки про те, що зміна позиції Грема може бути пов'язана з настроями в Республіканській партії щодо України.

«Зміна позиції Грема у питанні допомоги Україні посилає різкий попереджувальний сигнал союзникам США про те, що навіть один із найагресивніших прихильників американського інтервенціонізму за кордоном, схоже, перебуває під впливом більш ізоляційної позиції, що пронизує Республіканську партію», — йдеться у статті.

Видання нагадало, що в травні минулого року республіканець Ліндсі Грем відвідав президента України Володимира Зеленського в Києві, тепло обійняв лідера, що знаходиться в бойовій готовності, а пізніше закликав президента Байдена «робити більше», щоб допомогти Україні у боротьбі з вторгненням Росії.