  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сенатор Ліндсі Грем, який симпатизував Україні, проголосував проти виділення Києву допомоги в 60 млрд доларів

15 лютого 2024, 09:50

Сенатор Ліндсі Грем, який симпатизував Україні, проголосував проти виділення Києву допомоги в 60 млрд доларів

Сенатор Ліндсі Грем, який активно підтримував Україну, проголосував проти виділення пакету допомоги Києву в 60 млрд доларів. Фото: ТСН Сенатор Ліндсі Грем, який активно підтримував Україну, проголосував проти виділення пакету допомоги Києву в 60 млрд доларів. Фото: ТСН

Сенатор Ліндсі Грем, який раніше активно підтримував допомогу Києву, проголосував проти виділення пакету допомоги Україні в 60 млрд доларів. Про це написало американське видання The Washington Post.

«Я розмовляв із президентом Трампом сьогодні, і він категорично проти цього пакету», — заявив Грем, виступаючи в Сенаті в неділю, наступного дня після того, як колишній президент заявив на мітингу, що дозволить росіянам робити з НАТО все, що вони захочуть. «Він вважає, що ми повинні зробити подібні пакети кредитом, а не подарунком», — сказав Грем.

Згідно з інформацією видання, риторика Грема змінилася після зустрічі з Трампом у Флориді у середині січня. Інсайдери стверджують, що ці зміни можуть бути пов'язані з можливим прагненням сенатора обійняти високу посаду в адміністрації Трампа у разі його повторного обрання. Також є чутки про те, що зміна позиції Грема може бути пов'язана з настроями в Республіканській партії щодо України.

«Зміна позиції Грема у питанні допомоги Україні посилає різкий попереджувальний сигнал союзникам США про те, що навіть один із найагресивніших прихильників американського інтервенціонізму за кордоном, схоже, перебуває під впливом більш ізоляційної позиції, що пронизує Республіканську партію», — йдеться у статті.

Видання нагадало, що в травні минулого року республіканець Ліндсі Грем відвідав президента України Володимира Зеленського в Києві, тепло обійняв лідера, що знаходиться в бойовій готовності, а пізніше закликав президента Байдена «робити більше», щоб допомогти Україні у боротьбі з вторгненням Росії.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Допомога Україні США Сенат США голосування

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
23:24
Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»
18:28
Ще чотири людини загинули сьогодні в Донецькій області через російські обстріли
17:50
Окупанти знову обстріляли Херсон, троє поранених
16:55
Аналітики розповіли, для чого РФ використовує на фронті в Україні старі радянські танки
15:59
У Маріуполі окупанти продовжують «відновлення» Драматичного театру
08:50
У Чорному морі підбили ВДК «Цезар Куніков», він затонув
23:15
Головне за день: «Козаки ДНР» проти Кіркорова. Нові вироки українським полоненим
19:16
«Козаки ДНР» вимагали відмінити концерт Філіпа Кіркорова
17:50
«Є підтримка»: до Авдіївки приходить підкріплення Силам оборони
17:11
«Це російська ІПСО»: у ЗСУ спростували втрати під Селидовим
16:30
Окупована Кремінна потрапила під обстріл, є жертви
14:35
Окупанти знову вдарили по Селидівській громаді у Донецькій області
14:03
Росіяни обстріляли ринок у Харківській області, є жертви
12:42
У Маріуполі російські військові протаранили легковик, водій загинув
12:08
В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів
11:55
Філіп Кіркоров приїхав до окупованої Горлівки після «голої вечірки»
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донеччини минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
усі новини
12:10
Постачання та евакуація ускладнені: Сили оборони задіяли запасну логістичну артерію в Авдіївці
11:41
Донецька область зазнала 21 обстрілу за добу, загинули люди
11:12
Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу
10:59
У Донецькій області через обстріл було знеструмлено шахту: 50 працівників заходилися під землею
10:50
Вимушені воювати на 360 градусів: про ситуацію в Авдіївці розповіли бійці Третьої штурмової бригади
10:28
СБУ затримала інженера-конструктора, який хотів передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки України
09:59
У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа
09:50
Сенатор Ліндсі Грем, який симпатизував Україні, проголосував проти виділення Києву допомоги в 60 млрд доларів
09:26
Масована атака по Україні: сили ППО збили 13 з 26 російських ракет
09:05
На Київщині працювали сили ППО: пошкоджено сім приватних будинків
08:59
Удар РФ по Львову: вибуховою хвилею вибито вікна в будинках, троє людей постраждали
08:44
Внаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу загинули 8 осіб, ще 13 — отримали поранення
08:30
Два БПЛА атакували нафтобазу «Польова» у Курській області
08:14
РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: четверо людей постраждали
08:00
У разі обрання президентом Трамп добиватиметься переговорів України з РФ
07:10
У Києві вранці лунали вибухи, у Львові зафіксовано «приліт» ракети
23:24
Головне за день: Бої за Авдіївку. Знищення ВДК «Цезарь Куніков»
21:47
Глобальні військові витрати за рік досягли рекордних $2,2 трильйона через війни в Україні та Ізраїлі
21:33
Дронів у ЗСУ буде більше, а прибуття F-16 в Україну буде за графіком — Умєров
21:05
Війська РФ вдарили по околиці Краматорська, пошкоджено будинки
усі новини
ВІДЕО
Соловйов. Фото: кадр із відео Російський пропагандист поставив під сумнів сучасні кордони країн-засновників Європейського союзу
15 лютого, 11:12
Нафтобаза «Польова» у Курській області. Фото: кадр із відео Два БПЛА атакували нафтобазу «Польова» у Курській області
15 лютого, 08:30
Боєприпас GLSDB. Фото з відкритих джерел У РФ стверджують, що зафіксували перше застосування боєприпасу GLSDB Україною
14 лютого, 18:41
Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили пункт зв'язку окупантів
14 лютого, 12:55
Окупанти атакували Селидове. Фото: поліція Ракетний удар по Селидовому: поліція показала наслідки нічної атаки
14 лютого, 12:37
Пожежі у Херсонській області. Фото: кадр із відео Через російські обстріли на Херсонщині утворилося п'ять пожеж, поранено шістьох жителів
14 лютого, 12:32

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама