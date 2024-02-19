В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО

Советник украинского мэра города Петр Андрющенко со ссылкой на очевидцев пишет о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое.

Российские телеграм-каналы, в свою очередь, пишут о якобы сбитии ракеты ATACAMS. Также была озвучена версия о сбитии двух реактивных БПЛА.

Петр Андрющенко в своем телеграм-канале отметил, что в Мариуполе слышали два взрыва, после чего зафиксировано падение воздушной цели над Приморским районом Мариуполя в направлении села Рыбацкое. «Мариупольский район подтверждает падение в районе Рыбацкого. Точное место падения установить сейчас невозможно. Все подъезды/подходы в район оцеплены, учитывая большую концентрацию оккупантов в той части – даже не будут пробовать», — написал он.

«Учитывая опыт наших источников информации, это либо российский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет. Скажем так – подождем, что скажут наши воздушные силы. Они точно установят что это было. Но учитывая реакцию россиян и попытку разогнать тезис «срочно на подлете к Мариуполю был сбит вражеский истребитель», ждем добрых новостей», — добавил Петр Андрющенко.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в чатах Мариуполя сообщали о звуках взрывов. Жители пишут, что громко было в Приморском районе и в 23-м микрорайоне.