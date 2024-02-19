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У Маріуполі чули вибухи, працювала російська ППО

19 лютого 2024, 10:45

У Маріуполі чули вибухи, працювала російська ППО

Радник українського мера міста Петро Андрющенко з посиланням на очевидців пише про падіння літака, що горить, в районі села Рибацьке.

Російські телеграм-канали, у свою чергу, пишуть про нібито збиття ракети ATACAMS. Також було озвучено версію про збиття двох реактивних БПЛА.

Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що у Маріуполі чули два вибухи, після чого зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя у напрямку села Рибацьке.

«Маріупольський район підтверджує падіння у районі Рибацького. Точне місце падіння зараз встановити неможливо. Усі під'їзди/підходи до району оточені, з огляду на велику концентрацію окупантів у тій частині — навіть не пробуватимуть», — написав він.

«Зважаючи на досвід наших джерел інформації, це або російський літак, або БПЛА літакового типу, але розміром із літак. Скажімо так — почекаємо, що скажуть наші повітряні сили. Вони точно встановлять що це. Але з огляду на реакцію росіян та спробу розігнати тезу «терміново на підльоті до Маріуполя було збито ворожий винищувач», чекаємо на добрі новини», — додав Петро Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що 13 лютого в чатах Маріуполя повідомляли про звуки вибухів . Мешканці пишуть, що голосно було у Приморському районі та у 23-му мікрорайоні.

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