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Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі

21 лютого 2024, 02:00

Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі

Загиблі російські військові на полігоні біля села Трудівське. Фото: соцмережі Загиблі російські військові на полігоні біля села Трудівське. Фото: соцмережі

Вдень 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі на окупованій частині Донецької області, де йшло шикування російських військових. Про це повідомляє ВВС з посиланням на кілька джерел.

У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкальського краю РФ.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.

«Побудували в чистому полі командири», — заявив один із військовослужбовців, що вижили, на відеозаписі, який є в мережі.

Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Українська сторона подію не коментувала.

У мережі було опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл загиблих російських військових.

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