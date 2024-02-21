Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі

Загиблі російські військові на полігоні біля села Трудівське. Фото: соцмережі

Вдень 20 лютого українські військові, ймовірно, завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі на окупованій частині Донецької області, де йшло шикування російських військових. Про це повідомляє ВВС з посиланням на кілька джерел.



У цей момент на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкальського краю РФ.



У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва.



«Побудували в чистому полі командири», — заявив один із військовослужбовців, що вижили, на відеозаписі, який є в мережі.



Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.



Українська сторона подію не коментувала.



У мережі було опубліковано фото та відео наслідків удару, на яких видно десятки тіл загиблих російських військових.