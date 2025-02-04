ПВО Украины сбила 37 из 65 «Шахедов» во время атаки РФ

ПВО сбила 37 БПЛА россиян за сутки. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 4 февраля 2025 года РФ атаковала территорию Украины 65 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили пресс-центре Командования Воздушных Сил ВСУ.







«По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.



Также 28 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Сумщина и Черкасская область.

Ранее ПВО сбила 12 «Шахедов» в Черкасской области, вследствие атаки возникли пожары на частных предприятиях.