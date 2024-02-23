  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального

23 лютого 2024, 13:59

США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального

США оголосили про масштабний пакет санкцій проти Російської Федерації за повномасштабну війну в Україні та за смерть російського опозиційного діяча Олексія Навального. Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

«Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її завойовницьку війну в Україні і за смерть Олексія Навального», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Байдена, ці санкції будуть націлені на осіб, пов'язаних з тюремним ув'язненням Навального, а також на російський фінансовий сектор, оборонно-промислову базу, мережі закупівель та осіб, які ухиляються від санкцій на кількох континентах.

Крім того, США вводять нові експортні обмеження майже для 100 організацій, які надають підтримку російській армії, а також вживають заходів щодо подальшого скорочення енергетичних доходів Росії.

Своєю чергою глава держави наголосив, що Україна потребує не лише боєприпасів та зброї, а й фінансування.

«Зараз для нас настав час твердо стояти разом з Україною та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Наразі настав час довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посли Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії, який буде затверджено 24 лютого, у другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Стало відомо, що 16 лютого помер Олексій Навальний у виправній колонії у селищі Харп.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Джо Байден Олексій Навальний
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:11
В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
20:12
Обстріл Донецька: на Текстильнику поранено 4 людини
14:39
Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка
12:58
Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації
11:58
ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець
10:18
При в`їзді до окупованого Луганська автомобільні черги — перевіряють чоловіків
09:59
В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль
08:30
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
00:43
Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
14:13
Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму
усі новини
15:11
В анексованій Євпаторії виявили велику кількість танків — АТЕШ
14:41
Україна та Данія підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокової підтримки
13:59
США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального
13:31
ЗСУ на Авдіївському напрямку взяли в полон півдесятка окупантів — Тарнавський
12:52
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
12:44
У Польщі невідомі висипали з українських зерновозів ріпак
12:10
На окупованій частині Донеччини у військовій частині утримують мобілізованого педагога та інваліда 3-ї групи
11:35
У Подільському районі Києва горять складські приміщення
11:32
Курську область РФ знову атакували дрони
11:14
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
10:57
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
10:55
СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»
10:19
Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік
10:12
Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі
09:40
Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState
09:15
Російські окупанти вбили 15 корів, обстрілюючи Харківську область
09:12
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще 19 поранено — Філашкін
08:53
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
08:40
Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
08:38
Росіяни влучили дронами в багатоповерхівку у Дніпрі: вісім постраждалих, під завалами можуть бути люди
усі новини
ВІДЕО
В окупованому Шахтарську горить нафтобаза В окупованому Шахтарську горить нафтобаза
23 лютого, 12:52
Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ» У Подільському районі Києва горять складські приміщення
23 лютого, 11:35
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
23 лютого, 11:14
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
23 лютого, 10:57
Атака РФ на Одещину. Фото: ДСНС Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
23 лютого, 08:40
Момент удару у Донецьку, Кадр з відео Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23 лютого, 01:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама