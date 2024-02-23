США схвалили масштабний пакет санкцій проти РФ за війну в Україні та смерть Навального

США оголосили про масштабний пакет санкцій проти Російської Федерації за повномасштабну війну в Україні та за смерть російського опозиційного діяча Олексія Навального. Про це заявив американський президент Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.



«Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її завойовницьку війну в Україні і за смерть Олексія Навального», — йдеться в повідомленні.



За інформацією Байдена, ці санкції будуть націлені на осіб, пов'язаних з тюремним ув'язненням Навального, а також на російський фінансовий сектор, оборонно-промислову базу, мережі закупівель та осіб, які ухиляються від санкцій на кількох континентах.



Крім того, США вводять нові експортні обмеження майже для 100 організацій, які надають підтримку російській армії, а також вживають заходів щодо подальшого скорочення енергетичних доходів Росії.



Своєю чергою глава держави наголосив, що Україна потребує не лише боєприпасів та зброї, а й фінансування.



«Зараз для нас настав час твердо стояти разом з Україною та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Наразі настав час довести, що Сполучені Штати стоять за свободу і нікому не підкоряються», — резюмував він.



Нагадаємо, раніше ми писали, що посли Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії, який буде затверджено 24 лютого, у другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Стало відомо, що 16 лютого помер Олексій Навальний у виправній колонії у селищі Харп.