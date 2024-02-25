Масштабная акция в поддержку Украины прошла перед посольством РФ в Варшаве

Акция в поддержку Украины в Варшаве. Фото: Юлия Войнар

Более 20 тысяч человек собрались на масштабную акцию в субботу, 24 февраля, у российского посольства в Варшаве во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.



Участники акции почтили память жертв российской агрессии и потребовали от западных партнеров передать Украине необходимое оружие как можно скорее. На митинге побывала и пообщалась с ее участниками журналистка Юлия Войнар для «Новостей Донбасса».



«У меня на плакате написано: "Россия — это волна смерти, страданий и потерь". Потому что я действительно потеряла очень много друзей на этой войне — с 2014 года еще и по сегодняшний день я до сих пор теряю людей. Потому я считаю, что Россия не несет ничего хорошего», — рассказывает Владислава, которая переехала в Варшаву из Киева.

«Многие азовцы до сих пор находятся в плену и нужно о них не забывать, потому что если люди забудут, то будет очень плохо. Там много людей, с которыми я заочно знаком. У меня есть как минимум один знакомый, знающий того или иного азовца», — говорит проживающий в Польше уже 6 лет Тарас.

«Мы ходили на такую акцию в прошлом году и пришли в этом году. На плакате написано, что Украина победит. Это написал ребенок, мы этим живем и уверены, что так и будет. Идем не только на годовщину, но и другие акции, чтобы показать, что нас много, мы не забыли об Украине и здесь, за границей, делаем все от нас зависящее, чтобы ей помогать, чтобы привлекать внимание, чтобы правительства тех стран, где мы есть, делали все возможное для помощи фронту», — сказала переселенка из Харькова Елена Рудая.

«24 февраля вторая годовщина полномасштабного вторжения. Все говорят, что два года назад к нам ворвалась война, но действительно война длится 10 лет, у нас постоянно гибнут люди, наши военные нас защищают уже 10 лет. И еще я написала на плакате: „Чтобы выстоять, действовать нужно каждый день“. Каждый день нам нужно что-то делать, чтобы эту победу приближать, она просто сама не наступит», — отмечает участница акции Оксана Уситенко с Винничины.

«Мой отец с начала войны, еще 10 лет назад, начал волонтерить, и надписи на флаге — это благодарность ему от бойцов. Я из Кременчуга, сразу уехала, как началось полномасштабное вторжение, потому что у меня маленький ребенок и мама здесь давно живет. Я тоже волонтер из Польши», — рассказала Юлия Высочная, переехавшая из Кременчуга.

Среди митингующих было и много поляков. Люди говорят: готовы поддерживать Украину и дальше и больше всего хотят мира.



«Этот плакат — это рецепт, как прекратить войну. Мы хотим мира, а не войны. А чтобы был мир, пора бомбить Путина, не правда ли? Ждем этого», — подчеркнул житель Варшавы Петр.

Возле российского посольства активисты поставили инсталляции, символизирующие разрушенные украинские города и кладбище — таблички с именами реальных людей, которых убила Россия.

От российского посольства люди шествием отправились в сейм Польши, останавливаясь у посольств западных стран, в частности, Канады и Франции.



Акцию организовала общественная инициатива «Евромайдан Варшава». Организаторы призвали не дать забыть миру о том, что война в Украине продолжается и помощь нужна немедленно.



Наталья Панченко, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава», организатор акции говорит: «Каждый день, пока вы решаете, помогать Украине или нет, там кто-то умирает от российских ракет. Каждую минуту, пока вы решаете, сколько денег дать, а сколько сэкономить, когда вы считаете свои бюджеты, в Украине кто-нибудь умирает от российской агрессии».

К собравшимся также обратился чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч, а также спикерка польского Сената Малгожата Кидава-Блонска.



«Прошло уже два года с тех пор, как Россия показала свое грубое, фашистское лицо. Но на самом деле война длится уже десять лет. 10 лет украинский народ страдает от российской агрессии. Очень важно видеть у вас всех оптимизм. Вы стоите здесь вместе, украинцы и поляки, объединенные одной целью нашей победой. И это будет не только победа Украины, но Польши и всего свободного мира», — заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.



«Благодарю, что вы все сегодня здесь, возле польского парламента, потому что с этого места идет в мир мощный и сильный голос, что Украина не сама, мы с вами каждый день. Но война не только защита территории вашей страны, это война достоинства. Путин напал на Украину, потому что Украина выбрала свободу, права человека, Европу», — сказала участникам акции спикерка Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.



Завершилась акция исполнением гимна Украины, гимна Польши и песни «Ой, у лузі червона калина».

Автор всех фото: Юлия Войнар



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.