Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Масштабная акция в поддержку Украины прошла перед посольством РФ в Варшаве

25 февраля 2024, 10:30

Масштабная акция в поддержку Украины прошла перед посольством РФ в Варшаве

Акция в поддержку Украины в Варшаве. Фото: Юлия Войнар Акция в поддержку Украины в Варшаве. Фото: Юлия Войнар

Более 20 тысяч человек собрались на масштабную акцию в субботу, 24 февраля, у российского посольства в Варшаве во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Участники акции почтили память жертв российской агрессии и потребовали от западных партнеров передать Украине необходимое оружие как можно скорее. На митинге побывала и пообщалась с ее участниками журналистка Юлия Войнар для «Новостей Донбасса».

«У меня на плакате написано: "Россия — это волна смерти, страданий и потерь". Потому что я действительно потеряла очень много друзей на этой войне — с 2014 года еще и по сегодняшний день я до сих пор теряю людей. Потому я считаю, что Россия не несет ничего хорошего», — рассказывает Владислава, которая переехала в Варшаву из Киева.

«Многие азовцы до сих пор находятся в плену и нужно о них не забывать, потому что если люди забудут, то будет очень плохо. Там много людей, с которыми я заочно знаком. У меня есть как минимум один знакомый, знающий того или иного азовца», — говорит проживающий в Польше уже 6 лет Тарас.

«Мы ходили на такую акцию в прошлом году и пришли в этом году. На плакате написано, что Украина победит. Это написал ребенок, мы этим живем и уверены, что так и будет. Идем не только на годовщину, но и другие акции, чтобы показать, что нас много, мы не забыли об Украине и здесь, за границей, делаем все от нас зависящее, чтобы ей помогать, чтобы привлекать внимание, чтобы правительства тех стран, где мы есть, делали все возможное для помощи фронту», — сказала переселенка из Харькова Елена Рудая.

«24 февраля вторая годовщина полномасштабного вторжения. Все говорят, что два года назад к нам ворвалась война, но действительно война длится 10 лет, у нас постоянно гибнут люди, наши военные нас защищают уже 10 лет. И еще я написала на плакате: „Чтобы выстоять, действовать нужно каждый день“. Каждый день нам нужно что-то делать, чтобы эту победу приближать, она просто сама не наступит», — отмечает участница акции Оксана Уситенко с Винничины.

«Мой отец с начала войны, еще 10 лет назад, начал волонтерить, и надписи на флаге — это благодарность ему от бойцов. Я из Кременчуга, сразу уехала, как началось полномасштабное вторжение, потому что у меня маленький ребенок и мама здесь давно живет. Я тоже волонтер из Польши», — рассказала Юлия Высочная, переехавшая из Кременчуга.

Среди митингующих было и много поляков. Люди говорят: готовы поддерживать Украину и дальше и больше всего хотят мира.

«Этот плакат — это рецепт, как прекратить войну. Мы хотим мира, а не войны. А чтобы был мир, пора бомбить Путина, не правда ли? Ждем этого», — подчеркнул житель Варшавы Петр.

Возле российского посольства активисты поставили инсталляции, символизирующие разрушенные украинские города и кладбище — таблички с именами реальных людей, которых убила Россия.

От российского посольства люди шествием отправились в сейм Польши, останавливаясь у посольств западных стран, в частности, Канады и Франции.

Акцию организовала общественная инициатива «Евромайдан Варшава». Организаторы призвали не дать забыть миру о том, что война в Украине продолжается и помощь нужна немедленно.

Наталья Панченко, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава», организатор акции говорит: «Каждый день, пока вы решаете, помогать Украине или нет, там кто-то умирает от российских ракет. Каждую минуту, пока вы решаете, сколько денег дать, а сколько сэкономить, когда вы считаете свои бюджеты, в Украине кто-нибудь умирает от российской агрессии».

К собравшимся также обратился чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч, а также спикерка польского Сената Малгожата Кидава-Блонска.

«Прошло уже два года с тех пор, как Россия показала свое грубое, фашистское лицо. Но на самом деле война длится уже десять лет. 10 лет украинский народ страдает от российской агрессии. Очень важно видеть у вас всех оптимизм. Вы стоите здесь вместе, украинцы и поляки, объединенные одной целью нашей победой. И это будет не только победа Украины, но Польши и всего свободного мира», — заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

«Благодарю, что вы все сегодня здесь, возле польского парламента, потому что с этого места идет в мир мощный и сильный голос, что Украина не сама, мы с вами каждый день. Но война не только защита территории вашей страны, это война достоинства. Путин напал на Украину, потому что Украина выбрала свободу, права человека, Европу», — сказала участникам акции спикерка Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская.

Завершилась акция исполнением гимна Украины, гимна Польши и песни «Ой, у лузі червона калина».

Автор всех фото: Юлия Войнар

Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина Польша Варшава
Прочее
Акция Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:10
Главное за день: Захват поселка на Донетчине. Российские паспорта в Авдеевки
21:11
Войска РФ захватили поселок Ласточкино под Авдеевкой
14:15
Обстрел Донецка: погиб мужчина, ранена женщина
23:45
Главное за день: В Мариуполе жалуются на проблемы с мусором. Сбит еще один самолет РФ
22:31
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
19:05
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
14:39
Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка
12:58
Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации
11:58
ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец
11:10
DeepState подтверждает оккупацию села Победа
10:18
При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин
09:59
В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль
все новости
11:17
Обстреляны дома, магазины и объекты инфраструктуры: последствия атак россиян в Донецкой области за сутки
10:30
Масштабная акция в поддержку Украины прошла перед посольством РФ в Варшаве
10:15
Массированный удар по Константиновке: повреждены вокзал, храм, школы и магазины
09:44
В результате обстрела в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры
09:15
Ночная атака оккупантов: силы ПВО сбили 16 из 18 дронов над Украиной
08:51
В России снова пожаловались на атаку беспилотников: детали
08:19
РФ за сутки ранили одного гражданского в Константиновке
23:10
Главное за день: Захват поселка на Донетчине. Российские паспорта в Авдеевки
21:11
Войска РФ захватили поселок Ласточкино под Авдеевкой
20:38
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой
18:34
В сбитом А-50 погибли 10 членов экипажа, включая пять майоров — СМИ
18:12
Жителям разрушенной Авдеевки уже раздают паспорта РФ
17:56
Тело Навального отдали матери
16:20
«Тор» и «Солнцепек»: ВСУ рассказали, какую технику РФ уничтожили за сутки
14:52
Второй год войны: что думают жители Донецкой области о действиях Путина ►
14:15
Обстрел Донецка: погиб мужчина, ранена женщина
11:16
ВСУ отбросили войска РФ под Новомихайловкой
10:00
Последствия обстрелов Донецкой области: разрушены и повреждены жилые дома
09:30
В Донецкой области за сутки от обстрелов погиб 1 человек
09:10
После крушения А-50 российские войска отозвали 5 самолетов — разведка
все новости
ВИДЕО
Оккупанты атаковали Константиновку. Фото: полиция Массированный удар по Константиновке: повреждены вокзал, храм, школы и магазины
25 февраля, 10:15
Российские военные объявили о захвате Ласточкино. Кадр из видео Войска РФ захватили поселок Ласточкино под Авдеевкой
24 февраля, 21:11
Второй год войны: что думают жители Донецкой области о действиях Путина ► Второй год войны: что думают жители Донецкой области о действиях Путина ►
24 февраля, 14:52
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
23 февраля, 22:31
Предположительно, момент сбития самолета А-50. Кадр из видео Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50
23 февраля, 19:52
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ► Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
23 февраля, 19:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама