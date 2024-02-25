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Масштабна акція на підтримку України пройшла перед посольством РФ у Варшаві

25 лютого 2024, 10:30

Масштабна акція на підтримку України пройшла перед посольством РФ у Варшаві

Акція на підтримку України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар Акція на підтримку України у Варшаві. Фото: Юлія Войнар

Понад 20 тисяч людей зібралися на масштабну акцію у суботу, 24 лютого, біля російського посольства у Варшаві у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України.

Учасники акції вшанували пам'ять жертв російської агресії та вимагали передати Україні необхідну зброю якомога швидше. На мітингу побувала і поспілкувалася з її учасниками журналістка Юлія Войнар для «Новин Донбасу».

«В мене на плакаті написано: Росія — це хвиля смерті, страждань і втрат. Тому що я насправді втратила дуже багато друзів на цій війні — з 2014 року ще і по сьогодні я досі втрачаю людей. Тому я вважаю, що Росія не несе нічого хорошого», — розповідає Владислава, яка переїхала до Варшави з Києва.

«Багато азовців до сих пір перебувають у полоні і треба про них не забувати, бо якщо люди забудуть, то буде дуже погано. Там є багато людей, з якими я заочно знайомий. У мене є як мінімум один знайомий, який знає того чи іншого азовця», — каже Тарас, який проживає в Польщі вже 6 років.

«Ми ходили на таку акцію торік і прийшли цього року. На нашому плакаті написано, що Україна переможе. Це написала дитина, ми цим живемо і впевнені в тому, що так і буде. Ходимо не лише на річниці, а й інші акції, щоб показати, що нас багато, ми не забули про Україну і тут, за кордоном, робимо все, що від нас залежить, щоб їй допомагати, щоб привертати увагу, щоб уряди тих країн, де ми є, робили все можливе для допомоги фронту», — сказала переселенка з Харкова Олена Руда.

«24 лютого друга річниця повномасштабного вторгнення. Усі кажуть, що два роки тому до нас увірвалась війна, але насправді війна триває 10 років, в нас постійно гинуть люди, наші військові нас захищають вже 10 років. І ще я написала на плакаті: "Щоб вистояти, діяти треба щодня". Щодня нам потрібно щось робити, аби цю перемогу наближати, вона просто сама не настане», — зазначає учасниця акції Оксана Уситенко з Вінниччини.

«Мій батько із самого початку війни, ще 10 років тому, почав волонтерити, і написи на прапорі — це подяка йому від бійців. Я з Кременчука, одразу поїхала, як почалося повномасштабне вторнення, бо в мене маленька дитина і мама тут давно живе. Я теж волонтерю з Польщі», — розповіла Юлія Височна, яка переїхала з Кременчука.

Серед учасників мітингу було й багато поляків. Люди кажуть: готові підтримувати Україну й надалі і понад усе хочуть миру.

«Цей плакат — це рецепт, як припинити війну. Ми хочемо миру, а не війни. А щоб був мир, час бомбити Путіна, чи не так? Чекаємо на це», — підкреслив мешканець Варшави Пьотр.

Біля російського посольства активісти поставили інсталяції які символізують зруйновані українські міста та цвинтар — таблички з імена реальних людей, яких вбила Росія.

ВІд російського посольства люди ходою вирушили до сейму Польщі, зупиняючись біля посольств західних країн, зокрема, Канади та Франції.

Акцію організувала громадська ініціатива «Євромайдан Варшава». Організатори закликали не дати забути світові, що війна в Україні триває і допомога потрібна негайно.

Наталка Панченко, лідерка громадської ініціативи «Євромайдан-Варшава», організатор акції каже: «Кожен день, поки ви вирішуєте, допомагати Україні чи ні, там хтось помирає від російських ракет. Кожну хвилину, поки ви вирішуєте, скільки грошей дати, а скільки заощадити, коли ви рахуєте свої бюджети, в Україні хтось помирає від російської агресії».

До присутніх також звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол України у Польщі Василь Зварич, а також спікерка польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

«Минуло вже два роки відтоді, як Росія показала своє брутальне, фашистське обличчя. Але насправді війна триває вже 10 років. 10 років український народ потерпає від російської агресії. Дуже важливо бачити у вас усіх оптимізм. Ви стоїте тут разом, українці і поляки, об'єднані однією метою — нашою перемогою. І це буде не лише перемога України, а й Польщі і усього вільного світу», — заявив посол України у Польщі Василь Зварич.

«Дякую, що ви усі сьогодні тут, біля польського парламенту, бо з цього місця йде у світ потужний і сильний голос, що Україна не сама, ми з вами щодня. Та війна — не лише захист території вашої країни, це війна гідності. Путін напав на Україну, бо Україна вибрала свободу, права людини, Європу», — сказала учасникам акції спікерка Сенату Польщі Малґожата Кідава-Блонська.

Завершилася акція виконанням гімну України, гімну Польщі та пісні «Ой, у лузі червона калина».

Автор усіх фото: Юлія Войнар

Матеріал підготовлено за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.

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