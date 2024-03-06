У Краматорську після двотижневих пошуків на місці зруйнованої фільтрувальної станції одного чоловіка оголошено зниклим безвісти

У Краматорську завершено пошукові роботи на місці зруйнованої внаслідок російського обстрілу фільтрувальної станції. Одна людина офіційно оголошена зниклою безвісти. Фото: ДСНС

На місці зруйнованої внаслідок російського удару фільтрувальної станції у Краматорську рятувальники завершили пошукові роботи. Розбір завалів тривав два тижні. Одна людина вважається зниклою безвісти. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

У відомстві нагадали, що 20 лютого стався ракетний обстріл міста, внаслідок якого частково було зруйновано двоповерхову будівлю на території одного з підприємств міста. За інформацією, що надійшла після обстрілу, під завалами могла знаходитися одна людина.

Зазначається, що пошукова операція тривала два тижні. Рятувальники розібрали 980 тонн зруйнованих конструктивних елементів будівлі.

«Розібрано 100% завалів, але чоловіка знайти не вдалося. Роботи завершено. Чоловік вважається зниклим безвісти», — заявили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що 20 лютого війська РФ завдали удару по фільтрувальній станції в Краматорську. Внаслідок ракетної атаки поранення отримали вісім осіб.