Росіяни обстріляли Українськ з РСЗВ: пошкоджено житлові будинки

Окупаційна армія РФ 7 березня атакувала Селидівську громаду з реактивної системи залпового вогню. Відомо, що через удар пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



«Сьогодні, 07.03.2024, приблизно о 06:00 російські війська обстріляли з РСЗВ «Ураган» місто Українськ Селидівської громади», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків. Інформація про жертви не надходила.



Раніше ми писали, що армія РФ 6 березняобстріляла село Клебан Бик Іллінівської СТГ з використанням КАБ-500.