За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов разрушены или повреждены более 70 домов

Российские войска за сутки ранили 9 жителей Донецкой области и нанесли более 100 разрушений инфраструктуре. В Национальной полиции области рассказали подробности обстрелов, которые происходили 8 марта.



По линии соприкосновения было нанесено 1632 удара. Пострадали 13 населенных пунктов: города Мирноград, Новогродовка, Северск, Торецк, поселки Южное, Удачное, села Бердичи, Боковое, Максимильяновка, Светлое, Сокол, Шахово, Успеновка.



Повреждены 122 гражданских объекта — 73 жилых дома, больницы, школы, предприятие, общежития, отделение банка, магазин, админздание, дом престарелых, 28 автомобилей, критическая инфраструктура.



В Мирнограде повреждены 14 многоквартирных домов, промышленные и социальные объекты.



Авиаудар ракетой-бомбой «Гром-Е1» оккупанты нанесли по селу Светлое. Повреждено фермерское хозяйство.



Новогродовку обстреляли ракетами С-300 и «Смерчами». Разрушениям подверглись 37 домов, больница, предприятие.



На Торецк сброшены две авиабомбы КАБ-500, повреждены 18 частных домов и два админздания.