За добу на Донеччині через російські обстріли зруйновано або пошкоджено понад 70 будинків

Російські війська за добу поранили 9 жителів Донецької області та завдали понад 100 руйнувань інфраструктурі. У Національній поліції області розповіли подробиці обстрілу, що відбувалися 8 березня.



По лінії зіткнення було завдано 1632 удари. Постраждали 13 населених пунктів: міста Мирноград, Новогродівка, Сіверськ, Торецьк, селища Південне, Удачне, села Бердичі, Бокове, Максимільянівка, Світле, Сокіл, Шахове, Успенівка.



Пошкоджено 122 цивільні об'єкти — 73 житлові будинки, лікарні, школи, підприємство, гуртожитки, відділення банку, магазин, адмінбудівлю, будинок для людей похилого віку, 28 автомобілів, критичну інфраструктуру.



У Мирнограді пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, промислові та соціальні об'єкти.



Авіаудар ракетою-бомбою «Гром-Е1» окупанти завдали по селу Світле. Ушкоджено фермерське господарство.



Новогродівку обстріляли ракетами С-300 та «Смерчами». Руйнування зазнали 37 будинків, лікарня, підприємство.



На Торецьк скинуто дві авіабомби КАБ-500, пошкоджено 18 приватних будинків та дві адмінбудівлі.