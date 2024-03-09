В Донецкой области за сутки под российскими обстрелами ранены девять человек

За 8 марта российские оккупационные войска ранили 9 жителей Донецкой области. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Так, в ходе обстрелов пострадали жители Мирнограда, Новогродовки, Северска, Шахматного, Бердичей и Северного.



Всего с момента полномасштабного вторжения РФ на Донетчине погибли 1878 человек, ранены — 4679.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи, напомнили в администрации.



Российские оккупационные войска продолжали обстрел населенных пунктов Донецкой области в течение прошедших суток, 7 марта.