В Сети появился список экипажа и пассажиров разбившегося военно-транспортного самолета Ил-76

Телеграм-канал «Досье шпиона», который, как сказано в шапке канала, ведет «сотрудник спецслужб», опубликовал список пассажиров, находившихся на борту Ил-76. Автор утверждает, что экипаж разбившегося самолета базировался в Твери, а пассажирами был экипаж из Оренбурга.

В тоже время, издание «Новая Газета Европа» подтвердила, что как минимум три человека из списка являются военными: Валидуда Евгений Анатольевич (Тверь, член экипажа), Бейнорас Виктор Адомасович (Тверь, член экипажа) и Габдракипов Махмуд Фуатович (пассажир, телеграм-канал «Досье шпиона» называет его командиром оренбургского экипажа).

Так, одна из родственниц Евгения Валидуды подтвердила корреспонденту «Новой-Европа», что Евгений был военным и находился на борту Ил-76. Жив ли он, она не сообщила.

Полный список экипажа Ил-76 (Тверь): Свешников (командир); Онуфриенко; Бейнорас Виктор Адомасович (50 лет); Валидуда Евгений Анатольевич (39 лет); Гаранта; Давлятов; Левашев; Очкасов.

Пассажиры Ил-76 (Оренбург): Габдракипов Махмуд Фуатович (33 года); Якушин; Блинов; пять незарегистрированных пассажиров.

Напомним,12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились 16 человек: восемь членов экипажа и восемь пассажиров. Все они погибли. По информации телеграм-канала 112, на борту могли находиться не зарегистрированные пассажиры.