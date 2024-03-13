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У Мережі з'явився список екіпажу і пасажирів військово-транспортного літака Іл-76, що розбився

13 березня 2024, 20:45

У Мережі з'явився список екіпажу і пасажирів військово-транспортного літака Іл-76, що розбився

Телеграм-канал «Досьє шпигуна», який, як сказано в шапці каналу, веде «співробітник спецслужб», опублікував список пасажирів, які перебували на борту Іл-76. Автор стверджує, що екіпаж літака, що розбився, базувався в Твері, а пасажирами був екіпаж з Оренбурга.

Водночас видання «Нова Газета Європа» підтвердило , що як мінімум три особи зі списку є військовими: Валідуда Євген Анатолійович (Твер, член екіпажу), Бейнорас Віктор Адомасович (Твер, член екіпажу) та Габдракіпов Махмуд Фуатович (пасажир, телеграм- канал «Досьє шпигуна» називає його командиром оренбурзького екіпажу).

Так, одна із родичок Євгена Валідуди підтвердила кореспондентові «Нової-Європа», що Євген був військовим і перебував на борту Іл-76. Чи він живий, вона не повідомила.

Повний список екіпажу Іл-76 (Твер): Свєшніков (командир); Онуфрієнка; Бейнорас Віктор Адомасович (50 років); Валідуда Євген Анатолійович (39 років); Гаранта; Давлятов; Левашев; Очкасов.

Пасажири Іл-76 (Оренбург): Габдракіпов Махмуд Фуатович (33 роки); Якушин; Млинців; п'ять незареєстрованих пасажирів

Нагадаємо, 12 березня військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області. На борту перебували 16 осіб: вісім членів екіпажу та вісім пасажирів. Усі вони загинули. За інформацією телеграм-каналу 112, на борту могли перебувати незареєстровані пасажири.

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