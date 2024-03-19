Шведская журналистка в телеэфире назвала украинок проститутками и отказалась извиняться

В эфире телеканала журналистка Элаф Али сказала, что большинство украинских переселенок в Швеции можно найти только в борделе. Скриншот телеэфира

Шведская журналистка Элаф Али в эфире телешоу "IFS - invandrare för svenskar" на канале SVT высмеяла переселенок из Украины, назвав их проститутками. Мол, большинство из них можно заметить только в борделях.

«Они блондинки и сливаются с толпой, потому вы не замечаете их присутствия, кроме как в борделях», — заявила она.

Неудачная шутка вызвала шквал критики и возмущения среди украинских женщин. Посольство Украины в Швеции отреагировало на ситуацию, призвав ведущую публично извиниться, а телеканал SVT — принять соответствующие меры, чтобы подобное не повторилось.

«Считаем такие высказывания глубоко оскорбительными и абсолютно неприемлемыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, которая заставила украинских женщин спасать свою жизнь и жизнь своих детей за границей. Призываем журналистку Элаф Али к публичному извинению, а руководство канала SVT — принять необходимые меры невозможность подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении.

В свою очередь Элаф Али на своей странице X отреагировала на обвинения и заявила, что «украинцы очень злые».

«Привет вам, нечестные и лицемерные люди, которые делают вид, что заботятся о женщинах. Вы «злитесь» на описание реальности, в комедийном шоу, но не на то, что так происходит — или на мужчин, покупающих секс? Безусловно. Надеюсь, вам станет легче после того, как вы выплеснули свой гнусный расизм», — написала она.

На сайте шведского телеканала SVT также опубликовали ответ программной менеджерки вещателя Кристины Гилл на призыв посольства Украины принять меры.

«Конечно, мы этого не будем делать. Сказанное в программе — в рамках свободы слова. Это программа, которая обыгрывает стереотипы по поводу национальностей, которые мы, возможно, не привыкли слышать в Швеции, и превращает их в юмор», — заявила она.