В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат

Украинское правительство работает над расширением перечня категорий переселенцев, которые смогут получать выплаты. Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин хочет изменить постановление, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается включить в категории внутренне перемещенных лиц, которые имеют право на такие выплаты:детей, которые устроены в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, которые устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа; тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 гривен: лиц предпенсионного возраста; лиц с инвалидностью III группы; людей, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста; лиц, в составе семьи которых есть студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в возрасте до 23 лет.

Отметим, что с 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или которые лишены родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Ранее мы писали, что в Украине разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, они получат субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируют в течение двух лет.