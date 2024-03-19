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Шведська журналістка в телеефірі назвала українок повіями і відмовилася вибачатися

19 березня 2024, 15:44

Шведська журналістка в телеефірі назвала українок повіями і відмовилася вибачатися

В ефірі телеканалу журналістка Елаф Алі сказала, що більшість українських переселенок у Швеції можна знайти лише у борделі. Скріншот телеефіру В ефірі телеканалу журналістка Елаф Алі сказала, що більшість українських переселенок у Швеції можна знайти лише у борделі. Скріншот телеефіру

Шведська журналістка Елаф Алі в ефірі телешоу "IFS — invandrare för svenskar" на каналі SVT висміяла переселенок з України, назвавши їх повіями. Мовляв, більшість із них можна помітити лише у борделях.

«Вони блондинки і зливаються з натовпом, тому ви не помічаєте їхньої присутності, окрім як у борделях», — заявила вона.

Невдалий жарт викликав шквал критики та обурення серед українських жінок. Посольство України у Швеції відреагувало на ситуацію, закликавши ведучу публічно вибачитися, а телеканал SVT — вжити відповідних заходів, щоби подібне не повторилося.

«Вважаємо такі висловлювання глибоко образливими та абсолютно неприйнятними з огляду на обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, яка змусила українських жінок рятувати своє життя та життя своїх дітей за кордоном. Закликаємо журналістку Елаф Алі до публічного вибачення, а керівництво каналу SVT — вжити необхідних заходів для неможливості подібних ситуацій у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу Елаф Алі на своїй сторінці X відреагувала на звинувачення та заявила, що «українці дуже злі».

«Привіт вам, нечесні та лицемірні люди, які вдають, що піклуються про жінок. Ви «злитесь» на опис реальності, у комедійному шоу, але не на те, що так відбувається — чи на чоловіків, які купують секс? Безумовно. Сподіваюся, вам стане легше після того, як ви вихлюпнули свій мерзенний расизм», — написала вона.

На сайті шведського телеканалу SVT також опублікували відповідь програмної менеджерки мовника Крістіни Гілл на заклик посольства України вжити заходів.

«Звичайно, ми цього не робитимемо. Сказане у програмі — у рамках свободи слова. Це програма, яка обігрує стереотипи щодо національностей, які ми, можливо, не звикли чути у Швеції, і перетворює їх на гумор», — заявила вона.

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