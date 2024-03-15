В Украине выплаты в марте получили только 670 тысяч переселенцев: в Минсоцполитики сообщили, когда будут выплаты остальным

Первая часть ВПЛ, имеющих право на продление выплаты пособия еще на 6 месяцев с марта 2024 года, получили выплаты за март. Речь идет о 671 тысяч человек. В Минсоцполитики сообщили, когда выплатят всем переселенцам.



Сообщается, что с 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или которые лишены родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.



«15 марта выплата пособия для таких ВПЛ была направлена автоматически. Совокупно были направлены расходы на выплату пособия для 671 тысячи человек, на общую сумму 1,4 млрд грн», — говорится в сообщении.



Начисление средств для тех ВПЛ, которые имеют право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 или 28 марта. По состоянию на 14 марта органы социальной защиты получили 91,4 тыс. заявлений на назначение пособия на дополнительные 6 месяцев. Около 66% заявлений уже проработано. Еще 34% заявлений находятся на проработке.



Минсоцполитики инициирует продление срока подачи заявлений до 31 апреля. Соответственно даже если заявление на выплаты будет подано в конце апреля, средства семье поступят за март и апрель включительно.



Ранее мы писали, что в Украине разработали новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, они получат субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируют в течение двух лет.



Также недавно журналистка «Новостей Донбасса» опубликовала статью — Как и кто может получать выплаты ВПЛ с 1 марта: совета юристов и правозащитников.