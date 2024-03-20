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Россияне попали в частный дом в селе Угледарской громады: под завалами нашли тела 2 мужчин

20 марта 2024, 17:18

Россияне попали в частный дом в селе Угледарской громады: под завалами нашли тела 2 мужчин

Россияне ударили по Максимовке. Фото: Вадим Филашкин Россияне ударили по Максимовке. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия ударила по селу Максимовка Угледарской громады Донецкой области сегодня, 20 марта. Известно, что двое людей погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Россияне ударили по селу сегодня в обед, попали в частный дом. Под завалами нашли тела двух мужчин 1964 и 1975 годов рождения», — написал он.



Глава региона также добавил, что ранение получила 72-летняя женщина, ее транспортируют в больницу.

Спасательная операция на месте происшествия завершена.

Ранее мы писали, что 20 марта оккупационные войска РФ атаковали Горняк Кураховской громады Донецкой области. В результате ударов двое людей получили ранения. 

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