Росіяни влучили в приватний будинок в селі Вугледарської громади: під завалами знайшли тіла 2 чоловіків

Росіяни вдарили по Максимівці. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вдарила по селу Максимівка Вугледарської громади Донецької області сьогодні, 20 березня. Відомо, що двоє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Росіяни ударили по селу сьогодні в обід, влучили у приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження», — написав він.





Глава регіону також додав, що поранення отримала 72-річна жінка, її транспортують до лікарні.



Рятувальна операція на місці події завершена.



Раніше ми писали, що 20 березня окупаційні війська РФ атакували Гірник Курахівської громади Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.