По Донецькій області за добу Росія вдарила 12 разів, є руйнування та жертви

За 22 березня російські війська здійснили 1669 атак, з них 12 — обстріли населених пунктів. Про це повідомили у поліції Донецької області.



Вибухи пролунали у 9 населених пунктах: містах Лиман, Торецьк, селищах Гостре, Гродівка, Очеретине, Ямпіль, селах Катеринівка, Нетайлове, Уманське.

Пошкоджено 15 цивільних об'єктів — 11 житлових будинків, магазин, школу, господарську споруду, лінію електропередач.

В Очеретиному загинула 62-річна жінка, поранено 49-річного чоловіка. Пошкоджено багатоквартирний та три приватні будинки.



У Лимані окупант реактивної артилерії зруйнував 4 приватні будинки.

Внаслідок артилерійського удару у Торецьку пошкоджено п'ятиповерхівку та магазин, в Гострому — багатоквартирний будинок.



Крім того, сьогодні після опівночі Росія вдарила по Мирнограду чотирма ракетами — тип озброєння встановлюється, зазначили у поліції.



Поранено мирного мешканця. Руйнувань зазнали щонайменше 20 об'єктів інфраструктури — 13 будинків, котельня, навчальний заклад, будівля гірничорятувального підрозділу, складське приміщення, цивільне авто, газопровід, ЛЕП.