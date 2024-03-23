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В ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт під Москвою

23 березня 2024, 20:22

В ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт під Москвою

В ІДІЛ стверджують, що їхні бойовики вчинили теракт під Москвою. Фото: Amaq В ІДІЛ стверджують, що їхні бойовики вчинили теракт під Москвою. Фото: Amaq

Теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл» 22 березня вчинили бойовики ІДІЛ, пише пов'язане з цим терористичним угрупуванням агентство Amaq. На їхнє повідомлення, зокрема, звернув увагу експерт із тероризму Жан-Шарль Брісар.

У публікації Amaq атака на «Крокус Сіті Холл» названа «найжорстокішою за останні роки».

Джерела повідомили агентству Amaq, що напад було скоєно чотирма бойовиками «Ісламської держави», які були озброєні автоматами, пістолетом, ножами та запальними бомбами. Атаці передувала операція зі спостереження за концертною залою. Також джерела зазначили, що терористи увірвалися до зали і троє з них почали стріляти по натовпу, а четвертий був зайнятий підпалом зали, використовуючи заздалегідь підготовлені для цього запальні бомби.

Також Amaq опублікувало фото чотирьох нападників на «Крокус». У трьох з них одяг за кольором, кроєм та принтами збігається з тим, у якому були затримані російськими силовиками підозрювані в теракті.

За офіційними даними, вже відомо про загибель 133 людей внаслідок теракту в Крокус Сіті Холлі.

Російська влада та пропагандисти наполягають на тому, що нападники нібито пов'язані з Україною. Єдиний аргумент на користь цього — факт затримання злочинців у Брянській області. Проте населений пункт Хацунь, в районі якого, за повідомленнями російських чиновників та ЗМІ, було затримано підозрюваних, знаходиться приблизно за 150 км від кордону з Україною та 190 км від кордону з Білоруссю. Тому однозначно стверджувати, що чоловіки прямували саме до України, а не до Білорусі, не можна, зазначає «Медуза».

Українська влада заперечує причетність до теракту в «Крокус Сіті Холлі».

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